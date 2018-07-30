Завдяки Facebook поліція ідентифікувала зниклого 64 роки тому лижника

Рештки людини, лижне спорядження та окуляри виявили у долині італійського регіону Аоста у 2005 році.

Французький лижник зник в Італії більше 60 років тому. Його впізнали завдяки соцмережам, повідомляє поліція Італії.

Про це повідомляє Українська правда. Життя з посиланням на ВВС.

Рештки людини, лижне спорядження та окуляри виявили у долині італійського регіону Аоста у 2005 році.

Слідчим не вдавалося ідентифікувати померлого, аж поки минулого місяця правоохоронці не поширили інформацію у Facebook.

Окуляри впізнала французька родина Анрі Льо Масн.

Лижника виявили на висоті 3 000 метрів в Альпах поблизу швейцарського кордону.

Tutto era iniziato nel 2005, con il ritrovamento dei resti di uno sciatore sul Cervino.

Pochi oggetti intorno al corpo facevano supporre che la persona, un uomo, avesse perso la vita durante una discesa con gli sci https://t.co/adehCmuSre — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 29, 2018

Серед знайденого був одяг з вишитими ініціалами та дерев'яні лижі, які на час їх використання були коштовними.

Слідство встановило, що залишки належали чоловіку зростом 1,75 метра, якому було близько 30 років. І, ймовірно, він загинув навесні.

У червні правоохоронці опублікували знахідки у соцмережах з проханням поширити інформацію, особливо у Франції та Швейцарії.

Історію підхопили французькі медіа.

Цю історію по радіо почула Емма Нассем.

Поцікавилась, чи міг бути цей чоловік її дядьком, який зник під час катання на лижах після шторму біля Маттерхорну на швейцарському кордоні у 1954 році.

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Молодший брат Льо Масна, Роджер, якому нині 94 роки, надіслав електронного листа з описом родича.

"Я брат Анрі Льо Масна ... який ймовірніше за все є лижником, який зник 64 роки тому. Він був бакалавром та досить незалежним. Він працював у фінансовому міністерстві в Парижі", – написав чоловік.

ДНК-текст підтвердив інформацію родичів, повідомила поліція.