Найдорожчий знімок у світі продали за $6,5 млн (фото)

19:52, 11 грудня 2014
Світ
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Знімок австралійського фотохудожника Пітера Ліка під назвою Фантом продали в Лос-Анджелесі за $6,5 млн.

Фотография Питера Лика стала самой дорогой в мире \ lik.com

Власником фотографії став приватний колекціонер, чиє ім'я не розкривається, передає Медуза. Таким чином, цей знімок став найдорожчою фотографією в історії.

Фотографію Пітер Лік зробив в Каньйоні Антилопи на південному заході США, в штаті Арізона.

На фотографії зображений промінь, що проникає в печеру крізь промоїну. Згусток світла нагадує примару, тому робота отримала назву Фантом.

Існує також кольорова версія фотографії, яка називається Привид.

Частный коллекционер купил обе работы Лика \ lik.com

Як відзначає видання, загалом колекціонер витратив $10 млн - він купив ще 2 фотографії Пітера Ліка за $2,4 млн і $1,1 млн. Завдяки цьому той посів четверту сходинку у топ-20 найдорожчих фотографів у світі.

Пітер Лік народився в 1959 році в Мельбурні. Професійною фотографією він займається більше 30 років.

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