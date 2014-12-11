Найдорожчий знімок у світі продали за $6,5 млн (фото)
Знімок австралійського фотохудожника Пітера Ліка під назвою Фантом продали в Лос-Анджелесі за $6,5 млн.
Власником фотографії став приватний колекціонер, чиє ім'я не розкривається, передає Медуза. Таким чином, цей знімок став найдорожчою фотографією в історії.
Фотографію Пітер Лік зробив в Каньйоні Антилопи на південному заході США, в штаті Арізона.
На фотографії зображений промінь, що проникає в печеру крізь промоїну. Згусток світла нагадує примару, тому робота отримала назву Фантом.
Існує також кольорова версія фотографії, яка називається Привид.
Як відзначає видання, загалом колекціонер витратив $10 млн - він купив ще 2 фотографії Пітера Ліка за $2,4 млн і $1,1 млн. Завдяки цьому той посів четверту сходинку у топ-20 найдорожчих фотографів у світі.
Пітер Лік народився в 1959 році в Мельбурні. Професійною фотографією він займається більше 30 років.