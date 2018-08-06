При потужному вибуху в Болоньї обвалилася естакада, є загиблі і постраждалі (відео)

В результаті вибуху обвалилася частина естакади. Деякі отримали поранення від уламків, які розліталися з місця вибухів.

В результаті серії вибухів на шосе поблизу аеропорту італійського міста Болонья загинули дві людини, ще 55 отримали поранення.

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Як повідомляє ANSA, за попередніми даними, деякі з постраждалих отримали поранення уламків, що розліталися з з місця вибухів.

На автостраді сталася ДТП за участю вантажівки-цистерни, яка перевозила горючі речовини. В результаті ДТП і подальшого вибуху частково обвалилася естакада, вогонь поширився на припарковані поблизу автомобілі дилерьских центрів. Від вибуху у деяких будинках вибило вікна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні недалеко від аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух. Проте тоді про жертви і постраждалих інформації не було.

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14

Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna.

Chiuso anche il relativo tratto tangeziale

In corso rilievi #poliziastradale@StradeAnaspic.twitter.com/tUZBBBTM0H — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 серпня 2018 р.