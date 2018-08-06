При потужному вибуху в Болоньї обвалилася естакада, є загиблі і постраждалі (відео)

17:50, 06 серпня 2018
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Дим від вибуху було видно майже з будь-якої точки міста \ facebook Yakovina Ivan

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Як повідомляє ANSA, за попередніми даними, деякі з постраждалих отримали поранення уламків, що розліталися з з місця вибухів.

На автостраді сталася ДТП за участю вантажівки-цистерни, яка перевозила горючі речовини. В результаті ДТП і подальшого вибуху частково обвалилася естакада, вогонь поширився на припарковані поблизу автомобілі дилерьских центрів. Від вибуху у деяких будинках вибило вікна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні недалеко від аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух. Проте тоді про жертви і постраждалих інформації не було.

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Теги: #Італія#вибух#постраждалі