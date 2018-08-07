Twitter заблокував акаунт 70-річної прихильниці Трампа, яка щоденно писала сотні постів

Телевізор жінки цілодобово транслює канал Fox News, вона писала твіти по 14 годин на день.

Twitter почав кампанію по боротьбі з користувачами, поведінка яких у соцмережі схожа на ботів. Один з таких акаунтів належить 70-річній жінці Ніні Томасіескі, яка 14 годин на день писала пости на підтримку президента США Дональда Трампа.

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Як повідомляє AP, вона поширювала інформацію про порядок денний президента Трампа, якого вона обожнює, і зібрала 50 тис. підписників. Жінка живе в Теннесі. Її телевізор цілодобово транслює канал Fox News і починала писати твіти вона ще до світанку.

"Я намагалася не перевищувати ліміт у 100 твітів на годину і не використовувала ненормативну лексику. Але нас все одно вважають ботами. Я просто люблю писати, а найголовніше - допомагати моєму президенту", - сказала Томасієскі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "фабрика тролів" запустила новий сайт напередодні виборів в Конгрес США.