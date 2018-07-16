"Фабрика тролів" запустила новий сайт напередодні виборів у Конгрес США - AP

На думку експерта Bellingcat, головна роль таких сайтів полягає в тому, щоб догодити Кремлю і довести, що імперія Пригожина зберігає активність в американській інформаційній сфері.

Спонсори російської "фабрики тролів", яка в 2016 році втручалася у президентські вибори в США, напередодні листопадових проміжних виборів у Конгрес запустила новий американський сайт.

На думку експертів, більшість онлайн-маніпуляцій перед проміжними виборами в Конгрес має американські джерела. Але немає сумнівів у тому, що Росія веде роботу в цій сфері, пише Голос Америки з посиланням на Associated Press.

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"Наочною ілюстрацією є сайт USAReally. Сайт був запущений в травні Федеральним агентством новин, що входять в імперію, якою, імовірно, керує союзник Путіна Євген Пригожин. Ця імперія включає "Агентство інтернет-досліджень" - так звану "фабрику тролів", співробітникам якої спецпрокурор Роберт Мюллер пред'явив звинувачення раніше в цьому році", - пише видання.

Московський офіс USAReally знаходиться в тому ж будинку, що і "Федеральне агентство новин". Зазначається, що "Фабрика тролів" також спочатку була розташована в офісах Федерального агентства новин в Санкт-Петербурзі, де сьогодні висить величезна вивіска "Оренда/продаж". Місце, де сьогодні, можливо, розміщується "фабрика тролів", є більш сучасним семиповерховим комплексом.

Як пише AP, сайт USAReally виглядає напрочуд дилетантським, і його російське походження кидається в очі, враховуючи граматичні помилки і посилання на російські соціальні мережі.

На сайті говориться, що його мета - надавати американцям "об'єктивну та незалежну інформацію". Його головний редактор Олександр Малькевич стверджує, що це ніяк не пов'язано з впливом на проміжні вибори в США. Тим не менш, його московський офіс прикрашений прапором конфедератів, фотографіями Трампа та присвяченими йому сувенірами. У ньому також є ручка, яка повторює відомі цитати Трампа.

Згідно з твердженням Малькевича, американці самі розколюють суспільство, чи йдеться про право на носіння зброї, іммігрантів та права ЛГБТ - матеріали на ці теми представлені на сайті.

"У той час, як служби безпеки США перебувають у стані підвищеної готовності "розвідувальне співтовариство поки не отримало свідоцтв наявності серйозної кампанії, спрямованої на втручання в інфраструктуру виборів за зразком 2016 року". Про це заявив заступник міністра внутрішньої безпеки Крістофер Кребс на слуханнях, які пройшли в середу в Конгресі, пише Associated Press.

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AP припускає, що російські зловмисники чекають вересня, коли завершаться праймеріз, і ситуація буде більш зрозумілою. Не виключено, що вони чекають на президентські вибори 2020 року, які мають значно більше значення для американської зовнішньої політики.

"Тим часом армія ботів, тролів і таких сайтів, як USAReally, схоже, зондує ситуацію", - йдеться в статті Associated Press.

"Сайт USAReally сам по собі навряд чи стане суттєвою рушійною силою", – вважає Арік Тоулер із дослідницької групи Bellingcat. На його думку, це частково пов'язано з прийнятими Twitter і Facebook заходами по виявленню та закриттю автоматизованих облікових записів. У той же час Тоулер припускає, що сайт може набрати обертів, створюючи контент, який породжує розколи, який потім буде передаватися іншим американськими агрегаторами провокаційних новин, таким як InfoWars або Gateway Pundit.

Він вважає, що головна роль таких сайтів, як USAReally полягає в тому, щоб догодити Кремлю і довести, що пригожинська імперія зберігає активність в американській інформаційній сфері, пише AP.