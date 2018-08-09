Влада Пуерто-Ріко приховала факт загибелі майже півтори тисячі людей від урагану Марія - ЗМІ

Офіційна кількість смертей, згідно з інформацією Департаменту громадської безпеки Пуерто-Ріко, спочатку становила 64 людини.

Уряд Пуерто-Ріко визнав той факт, що в минулому році ураган "Марія" вбив понад 1400 осіб на острові.

Уряд представив Конгресу США план реконструкції на 139 мільярдів доларів. В цьому документі і були приховані раніше дані про загиблих, передає dt.ua із посиланням на The New York Times.

Пуерториканські офіційні особи заявляли, що більше 64 осіб, імовірно, загинули від сильного шторму, який викликав сильну повінь у минулому році.

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Цифри про 1427 загиблих були отримані зі статистичних даних щодо смертності, які були опубліковані в червні, але які ніколи не були публічно визнані посадовими особами на острові.

"Хоча офіційна кількість смертей згідно Департаменту громадської безпеки Пуерто-Ріко спочатку була 64, кількість загиблих, мабуть, набагато вища", - йдеться в доповіді.

В іншому розділі говориться: "Згідно з попередніми повідомленнями, 64 людини загинули. Ця оцінка була переглянута до 1427".

З 1851 року Пуерто-Ріко тільки один раз стикався з ураганом найвищої, п'ятої категорії: в 1928 році по острову вдарив ураган "Окічобі".

"Марія" – став другим після "Ірми" штормом п'ятої категорії, який обрушився на Карибський регіон в 2017 році. За оцінками американського Національного центру з протидії ураганів (NHC), швидкість "Марії" досягала 260 кілометрів на годину.