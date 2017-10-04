Трамп прибув у зруйнований ураганом Пуерто-Ріко (фоторепортаж)

Президент США Дональд Трамп прибув в Пуерто-Ріко, державу, яка серйозно постраждала внаслідок урагану «Марія», передає Reuters.

Американський лідер планує зустрітися з місцевими жителями. Незважаючи на те, що стихія пройшла по островах ще два тижні тому, пуерторіканці все ще з проблемами мають можливість отримати їжу і воду.

Як зазначає агентство, у рамках поїздки у Трампа буде шанс показати місцевим жителям, що США має намір допомогти їм відновитися після найсильнішого удару стихії за останні 90 років.

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Тим не менше, американський президент раніше неодноразово критикував мера столиці Пуерто-Ріко — Сан-Хуана.

Кармен Юлін Круз, на його думку, недостатньо ефективно працює в рамках допомоги населенню і надмірно сподівається на допомогу Білого дому.

За даними агентства, адміністрація Трампа запросила Круз взяти участь у зустрічі американського лідера з місцевими жителями, але поки невідомо, як вона відповіла на цю пропозицію.