Венесуела збирається виплачувати зарплати криптовалютою petro

Каракас придумав, як позбавити свою стражденну валюту п’яти нулів після неймовірної девальвації.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що державна нафтова компанія PDVSA переходить на використання урядової криптовалюти під назвою petro. З наступного понеділка вона буде використовувати електронні гроші в якості облікової одиниці.

Як повідомляє ABC International, венесуельський президент пояснив, що у країни з наступного тижня буде дві валюти: «суверенний болівар» і petro. Вони будуть введені в обіг після проведення грошової конверсії, покликаної позбавити болівар п’яти нулів. Після цього національна валюта Венесуели буде перейменована на «суверенний болівар», щоб підкреслити її відмінність від грошових знаків, постраждалих від фантастичної гіперінфляції, яка на кінець цього року складе 1000000%, згідно з оцінкою МВФ.

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За словами Мадуро, Центральний банк Венесуели буде публікувати офіційний курс суверенного болівара до petro, а також вартість державної криптовалюти у співвідношенні до грошових знаків інших країн. Втім, він не розповів жодних деталей щодо такої конвертації і попросив міністра фінансів зробити це до кінця тижня.

«У Венесуели тепер буде реальний офіційний маркер, тож спекуляціям з венесуельською валютою кінець», - проголосив Мадуро.

Також він додав, що в країні з’явиться «нова система виплат зарплат і визначення цін на товари і послуги з прив’язкою до petro».

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«Це буде означати суттєве покращення доходів працівників і появи максимальної роздрібної ціни», - сказав венесуельський президент.

Криптовалюта petro опирається на венесуельські нафтоносні піски Оріноко, які вважаються найбільшим родовищем нафти на планеті. Вона в обігу з квітня і нею теоретично можна платити за товари і послуги у Венесуелі. Однак, наскільки активно люди нею користуються, не відомо.