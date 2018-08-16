Російські військові в Придністров'ї провели неузгоджені навчання - місія ОБСЄ в Молдові

Проведення військових навчань в Зоні безпеки Молдови вимагає дозволу Об'єднаної контрольної комісії, якого не було.

Місія ОБСЄ в Молдові висловила стурбованість у зв'язку з проведенням 14-15 серпня російськими військовими неузгоджених навчань, що включають форсування річки, в Зоні Безпеки.

Про це повідомляє прес-служба представництва СММ ОБСЄ в Молдові.

У відповідності зі своїм мандатом, Місія ОБСЄ направила своїх співробітників у відповідну частину Зони Безпеки, але їм завадили провести повний моніторинг навчань.

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"У відповідності з Принципами співробітництва між Місією ОБСЄ та Об'єднаною контрольною комісією (ОКК) у Зоні Безпеки від 2004 року, Місія передала за встановленими каналами всім делегаціям ОКК результати своїх спостережень", - сказано в повідомленні.

В СММ зазначили, що відповідно до Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в придністровському регіоні Республіки Молдова від 21 липня 1992 року, проведення військових навчань в Зоні безпеки вимагає дозволу ОКК, що в даному конкретному випадку не було зроблено.

Як повідомляв УНІАН, глава парламенту Молдови Андріан Канду, на початку липня заявив, що десятки вантажівок без номерних знаків перевозять боєприпаси і озброєння, яке зберігається на складі в селі Колбасна, у невідомі місця.