У Молдові заявили, що у Придністров'ї десятки невідомих вантажівок перевозять зброю і боєприпаси

На території придністровського регіону розміщено понад півтори тисячі російських військових, а на складах зберігаються боєприпаси і авіабомби.

Десятки вантажівок без номерних знаків перевозять боєприпаси і озброєння, що зберігається на складі у селі Колбасна, у невідомі місця.

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Про це заявив глава парламенту Молдови Андріан Канду, передає ЄвроПравда з посиланням на IPN. За його словами, будь-які спроби Об'єднаної контрольної комісії, молдовських офіцерів дізнатися, що відбувається, закінчилися провалом.

"Коли не дотримуються угоди, коли є рухи, на зразок цього, ми розуміємо, в якій ситуації перебуваємо, коли говоримо про безпеку країни", – сказав Канду.

На думку спікера парламенту, те, що відбувається у Молдові можна назвати гібридною війною на рівні кібератак, пропаганди. Він нагадав про погрози Росії, пов'язані з постачанням газу і електроенергії для Молдови, України та Грузії.

"Ось чому ми намагаємося знайти разом вирішення. Ми вже намітили деякі рішення на регіональному рівні між Україною, Грузією та Молдовою в галузі нашого співробітництва", – додав глава законодавчого органу.

На території придністровського регіону розміщено понад півтори тисячі російських військовослужбовців, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тис. тонн боєприпасів та авіабомб.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону. У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року".