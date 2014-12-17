У Пакистані скасують мораторій на смертну кару через теракт у школі
10:22, 17 грудня 2014Світ
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Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф скасує мораторій на смертну кару після нападу талібів на школу в Пешаварі, в результаті якого загинули понад 140 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.
Бойовики пакистанського крила терористичного руху "Талібан" у вівторок захопили школу в Пешаварі на північному заході Пакистану. В результаті теракту загинули, ймовірно, не менш 148 осіб, більшість з яких - учні.
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Раніше представники руху "Талібан" заявили, що сподівалися помститися військовим Пакистану, які проводять операції проти сімей бойовиків.
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