У Пакистані скасують мораторій на смертну кару через теракт у школі

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.

Бойовики пакистанського крила терористичного руху "Талібан" у вівторок захопили школу в Пешаварі на північному заході Пакистану. В результаті теракту загинули, ймовірно, не менш 148 осіб, більшість з яких - учні.

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Раніше представники руху "Талібан" заявили, що сподівалися помститися військовим Пакистану, які проводять операції проти сімей бойовиків.