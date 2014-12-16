В Пакистані кількість жертв нападу на школу зросла до 104 осіб
12:30, 16 грудня 2014Світ
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Влада Пакистану повідомляє про загибель 104 людей, зокрема 84 дітей, внаслідок нападу бойовиків на школу у Пешаварі.
REUTERS
Як повідомив головний міністр провінції, де розташоване місто Пешавар, Первез Хаттак, кількіст поранених дітей є приблизно такою ж, як і загиблих, повідомляє радіо "Свобода".
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Раніше медики повідомляли про близько 20 загиблих, але наголошували, що кількість жертв зростатиме.
Зранку озброєні люди увійшли до армійської громадської школи і відкрили вогонь. Представник угруповання «Техрік-е-Талібан», який назвав себе Мугаммадом Хорасані повідомив, що це угруповання взяло на себе відповідальність за напад. Він додав, що це помста за військову операцію в Північному Вазиристані.
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