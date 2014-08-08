Більшість німців вважають Росію відповідальною за ситуацію в Україні

Згідно з результатом соціологічного опитування, оприлюдненим німецьким телеканалом ARD, 8 з 10 німців переконані, що саме на Росії лежить більша частина відповідальності за ескалацію конфлікту на сході України, повідомляє Deutsche Welle.

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Згідно з цими даними, 70% респондентів вважають, що на цьому тлі нові жорсткіші санкції Євросоюзу проти Росії були запроваджені цілком логічно. Водночас не всі німці готові й надалі підтримувати санкції, якщо вони матимуть негативний вплив на економіку та робочі місця у Німеччині. У цьому випадку за санкції з боку ЄС готові виступати лише 49% опитаних.

У цілому ставлення німців до Росії продовжує погіршуватись, свідчить опитування ARD: в даний час лише 15% жителів Німеччини вважають Росію достойним довіри партнером - це на 6% менше, ніж на початку червня. 82% опитаних переконані, що Росії не можна довіряти. Водночас 40% респондентів можуть зрозуміти, що Росія відчуває загрозу з боку Заходу.

І все ж німці оптимістично оцінюють майбутнє німецько-російських відносин. Лише 36% опитаних вважають, що Росія і Захід перестали бути партнерами надовго. Протилежна точка зору у 58% респондентів.

Телефонне опитування проводилось 4-5 серпня фахівцями Інституту соціологічних досліджень Infratest dimap. У ньому взяли участь 1003 німецьких громадян.