У Швейцарії помер колишній генсек ООН Кофі Аннан (відео)

Аннан обіймав посаду генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй у 1997-2006 роках.

У Швейцарії у 80-річному віці помер колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

"Аннан, який народився у Гані 1938 у році, обіймав посаду сьомого генерального секретаря ООН з 1997 до 2006 року…", - йдеться у повідомленні.

Також з 2007 року Аннан був членом організації світових лідерів "Старійшини", що займається захистом прав людини і була заснована Нельсоном Манделою. У 2013 році Аннан очолив цю організацію.

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У 2001 році Аннану разом з ООН була присуджена Нобелівська премія миру за «роботу для краще організованого та безпечнішого світу».

Він був двічі одружений та мав трьох дітей.

Як повідомляє британське видання The Guardian, Аннан помер у лікарні в місті Берн у Швейцарії. Поряд з ним була дружина Нана та троє дітей: Ама, Коджо та Ніна. Після відставки з посади генсека Аннан переїхав до Швейцарії та жив у селі.

У Міністерстві закордонних справ України висловили співчуття родині Кофі Аннана.

Про це речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

"Засмучені смертю колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана, великого борця за мир та права людини. Співчуття його родині", - наголосила Беца.

Saddened by passing of the former UN SG Kofi Annan, great promoter of peace&human rights. Condolences to the family. pic.twitter.com/A1peUc0BF0 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 18, 2018

Голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко у Twitter назвав смерть Аннана величезною втратою.

"Cпочивай з миром, генеральний секретар. Така величезна неочікувана втрата для нас усіх", - написав Єльченко.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що світу бракуватиме великого поборника миру, колишнього генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Кофі Аннана.

"Світ, в якому мир та безпека настільки крихкі, втратив великого поборника миру. Спочивай з миром Кофі Аннан. Світові його дуже бракуватиме", - написав Клімкін у Twitter.

The world where peace and security are getting that fragile has lost a prominent peace fighter. RIP @KofiAnnan, you will be missed and much needed. 🌍, в якому мир та безпека настільки крихкі, втратив великого поборника миру. RIP Кофі Аннан, світові його дуже бракуватиме — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 18, 2018

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня померла легендарна американська співачка Арета Франклін.