Прем’єр Італії оголосив надзвичайний стан у Генуї через обвал мосту

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте пояснив, що ухвалив таке рішення на прохання місцевої влади.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту.

Про це повідомляє Reuters.

Конте пояснив, що ухвалив таке рішення на прохання місцевої влади. Він наголосив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade, і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування, а застосує відповідні заходи.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів.

Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалу могло стати ослаблення несучих конструкцій. Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.

Станом на 15 серпня підтверджено 38 загиблих, серед них троє дітей 8, 12 і 13 років.

Постраждали 15 осіб, серед яких дев‘ять перебувають у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків. Серед поранених - двоє громадян України. Вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".