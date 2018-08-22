Вся в латексі: Кім Кардашьян блиснула на вечірці в сексуальній міні-сукні і з "золотою" картоплею фрі (фото)

16:01, 22 серпня 2018
Світ
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Кардашьян епатувала на вечірці / Instagram

Образ зірка доповнила оригінальним клатчем Judith Leiber у вигляді райдужної упаковки з картоплею фрі, прозорими човниками і сонцезахисними окулярами.

Кардашьян на вечірці а Майамі / Фото: Backgrid

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Теги: #Кім Кардашян