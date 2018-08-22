Вся в латексі: Кім Кардашьян блиснула на вечірці в сексуальній міні-сукні і з "золотою" картоплею фрі (фото)

Кім Кардашьян прийшла на вечірку в Майамі в сексуальному вбранні і "золотою" картоплею фрі.

Кім Кардашьян прийшла на вечірку christie's, що пройшла в Майамі, в облягаючій рожевій сукні від Atsuko Kudo з латексу.

Образ зірка доповнила оригінальним клатчем Judith Leiber у вигляді райдужної упаковки з картоплею фрі, прозорими човниками і сонцезахисними окулярами.