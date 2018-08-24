Кадиров відреагував на заклик закрити йому в'їзд до Москви

Він уточнив, що мова йде про конкретних журналістів конкретного видання.

Глава Чечні Рамзан Кадиров дав коментар після того, як редакція «Нової газети» звернулася до московської влади з проханням заборонити йому в'їзд у столицю РФ. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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За словами Кадирова, деякі журналісти виконують наказ і дестабілізують ситуацію в республіці. Він підкреслив, що чеченська влада 24 години на добу «стоять на сторожі» спокою населення.

«А тим, хто все ще неспокійний, раджу пропити курс «Ново-Пассита», — заявив Кадиров.

Він уточнив, що йдеться про конкретних журналістів конкретного видання.

Раніше колектив «Нової газети» звернувся до мера Москви Сергія Собяніна з проханням заборонити главі Чечні Рамзану Кадирову в'їзд у столицю РФ.