Побачили ознаки сепаратизму: у РФ закликали заборонити Кадирову в'їзд до Москви

Журналісти побачили в зазначеному виступі Кадирова ознаки «нічим не замутненного сепаратизму».

Колектив «Нової газети» звернувся до мера Москви Сергія Собянина з проханням заборонити главі Чечні Рамзану Кадирову в'їзд у столицю РФ. Заяву розміщено на сайті видання.

Як зазначається, таке звернення є відповіддю на публічний виступ Кадирова, в якому від посилався на публікацію газети. Після появи цього матеріалу глава Чечні «заборонив взъезд на територію Чеченської Республіки всім «так званим правозахисникам», які займаються «болтологією» і «пишуть папери в своїх кабінетах».

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«Ми прямим чином відносимо себе до категорії тих, хто вважає, що кращою профілактикою тероризму в Чечні є неухильне дотримання законів і прав людини», — йдеться в статті.

Уточнюється, що «в цьому сенсі» колектив газети є правозахисниками. У виданні побачили в зазначеному виступі Кадирова ознаки «нічим не замутненного сепаратизму» і помітили, що без «свити, «порше-каєнов» та інших кортежів» Кадирова в Москві буде спокійніше.