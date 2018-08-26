Білий дім приспустив прапор в пам'ять про Маккейна (відео)
12:28, 26 серпня 2018Світ
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Маккейн помер на 82-му році життя.
В офіційній резиденції президента США приспущений прапор через смерть сенатора Джона Маккейна. Відповідне відео в своєму твіттері опублікував директор з соціальних мереж Білого дому Ден Скавино-молодший.
Раніше повідомлялося, що сенатор Маккейн помер на 82-му році життя. Політика поховають в американському місті Аннаполіс.
У зв'язку зі смертю Маккейна співчуття висловили нинішній президент США Дональд Трамп, а також екс-президент Сполучених Штатів Барак Обама.
This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) August 26, 2018
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