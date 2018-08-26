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Білий дім приспустив прапор в пам'ять про Маккейна (відео)

12:28, 26 серпня 2018
Світ
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В офіційній резиденції президента США приспущений прапор через смерть сенатора Джона Маккейна. Відповідне відео в своєму твіттері опублікував директор з соціальних мереж Білого дому Ден Скавино-молодший.

Раніше повідомлялося, що сенатор Маккейн помер на 82-му році життя. Політика поховають в американському місті Аннаполіс.

У зв'язку зі смертю Маккейна співчуття висловили нинішній президент США Дональд Трамп, а також екс-президент Сполучених Штатів Барак Обама.

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Теги: #Маккейн