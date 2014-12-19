В Індонезії через виверження вулкана постраждали вже дев'ять туристів

Про це повідомив національний центр по запобіганню стихійних лих, передає ТАСС.

Влада змушена була закрити місцевий аеропорт, розташований в 30 км від вулкана. Як зазначили у відомстві, виверження почалося в ніч на 19 грудня, небезпечні частинки і стовп попелу піднімалися на висоту до 2 км.

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В Індонезії розташовано близько 500 вулканів, з яких 128 вважаються активними, а 65 названі небезпечними.