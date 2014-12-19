В Індонезії через виверження вулкана постраждали вже дев'ять туристів

13:37, 19 грудня 2014
Світ
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У результаті виверження вулкана Гамалама на індонезійському острові Тернате постраждали як мінімум дев'ять туристів, ще один вважається зниклим безвісти.

delate.info

Про це повідомив національний центр по запобіганню стихійних лих, передає ТАСС.

Влада змушена була закрити місцевий аеропорт, розташований в 30 км від вулкана. Як зазначили у відомстві, виверження почалося в ніч на 19 грудня, небезпечні частинки і стовп попелу піднімалися на висоту до 2 км.

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В Індонезії розташовано близько 500 вулканів, з яких 128 вважаються активними, а 65 названі небезпечними.

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