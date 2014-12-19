Російська прокуратура вимагає посадити Навального на 10 років

Про це в п'ятницю, 19 грудня, повідомляє канал Дождь з Замоскворецького суду, де відбувається засідання у справі російського опозиціонера.

Для Олексія Навального запросили дев'ять років позбавлення волі, але з тієї причини, що цей термін додається до умовного терміну у справі «Кіровлісу», в цілому виходить десять років. Для його брата Олега прокуратура зажадала 8 років позбавлення волі.

Раніше Олексію Навальному продовжили домашній арешт до 15 лютого 2015 року. Йому дозволили спілкуватися тільки з органами влади і з Європейським судом з прав людини.

Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Навальному і Яшину за €26 тисяч компенсаціїОлексія Навального і його брата Олега Навального звинувачують у розкраданні коштів у компанії «Ів Роше Схід». Слідство вважає, що вони викрали у неї 26 мільйонів рублів, а також ще чотири мільйони у «Багатопрофільної процесингової компанії». Навальні шляхом примусу, як стверджує слідство, уклали з «Ів Роше Схід» завідомо невигідний для неї контракт на перевезення, через що компанія втратила 26,7 мільйонів рублів. Олексій Навальний перебуває під домашнім арештом з 28 лютого 2014 року.

У квітні 2014 року компанія «Ів Роше» заявляла, що не побачила збитку від дій Навальних.

Олексій Навальний отримав 27% голосів на виборах мера Москви в 2013 році.

18 липня 2013 року Навального визнали винним у справі про розкрадання на підприємстві «Кіровліс». Ленінський суд Кірова засудив опозиціонера до п'яти років позбавлення волі. Пізніше цей термін йому замінили на умовний.