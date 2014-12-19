Бельгія закриває посольства і консульства в низці країн

Про це йдеться в повідомленні МЗС, передає "ЄвроПравда". У повідомленні говориться, що будуть закриті посольств в Таллінні (Естонія), Ризі (Латвія), Вільнюсі (Литва), Братиславі (Словаччина), Любляні (Словенія) і Нікосії (Кіпр).

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Таким чином, представляти інтереси Бельгії в Естонії буде посольство у Фінляндії, в Латвії - посольство у Швеції, в Литві - посольство в Польщі, Словаччині і Словенії - посольство в Австрії, а на Кіпрі - посольство в Греції.

Закриються також посольства в Кабулі (Афганістан), Тріполі (Лівія) Браззавілі (Республіка Конго).

Компетенція посольства в Тріполі перейде до диппредставництва в Тунісі, в Браззавілі - посольства в Демократичній Республіці Конго, а в Афганістані - посольства в Пакистані.

Крім того, як повідомляється, будуть закриті генконсульства у французьких Ліллі і Страсбурзі (компетенція перейде до посольства в Парижі), в німецькому Кельні (компетенція - посольства у Берліні) і в Женеві.

В Швейцарії Бельгія буде надавати консульські послуги в постійному представництві при ООН.

Також передбачено закриття генконсульств в Касабланці (Марокко), Йоганнесбурзі (ПАР) і Торонто (Канада).

Одночасно в 2015 році будуть закриті бюро співробітництва в Болівії та Еквадорі.