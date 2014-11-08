В ході заворушень в Бельгії постраждали понад 100 поліцейських

Загалом в заворушеннях постраждали 112 поліцейських, з яких кілька людей потрапили до лікарні, а більш як 20 опинилися на лікарняному, зокрема через переломи, повідомляє РИА Новости.

Крім того, заворушення призвели до значних матеріальних збитків. Тільки муніципальній власності і власникам магазинів, що розташовані в районі, погромники завдали збитків більш ніж на 1,2 мільйона євро. Згоріли 11 автомобілів, 62 отримали ушкодження.

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Того ж дня поліція затримала 13 осіб. Один з них, який підозрюється в завданні тілесних ушкоджень п'ятьом поліцейським, був у п'ятницю поміщений під варту. Правоохоронці намагаються вичислити інших призвідників заворушень.

Маніфестація, в якій у четвер, 6 листопада, взяли участь, за різними даними, від 100 до 120 тисяч осіб, завершилася безладами біля Південного вокзалу. Невідомі закидали поліцейських камінням, палили сміттєві баки, били скло і перевертали припарковані автомобілі. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів.