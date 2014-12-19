США продовжують очолювати міжнародну спільноту, щоб зупинити російську агресію в Україні - Обама

Про це він заявив сьогодні в Білому домі (пряма трансляція прес-конференції велася на сайті президента США).

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”Ми очолюємо коаліцію, яка послабить та врешті-решт знищить ”Ісламську державу Іраку та Леванту”, а саме коаліцію, яка включає військово-повітряні сили партнерів. Ми очолюємо міжнародне співтовариство, щоб зупинити російську агресію в Україні. Ми очолюємо глобальну боротьбу в протистоянні з лихоманкою Ебола в західній Африці...”, - сказав Обама, перераховуючи пріорітети США в зовнішній політиці.