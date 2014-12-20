У МЗС Росії засмутилися через чергові санкції Євросоюзу та США

У Міністерстві закордонних справ РФ засмучені через те, що Євросоюз та США застосовують санкції у XXI столітті.

Про це повідомляється в коментарі офіційному сайті російського відомства.

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При цьому, у МЗС РФ чомусь впевнені, що дані санкції нібито доводять одностайність кримчан у їх бажанні бути окупованими Росією.

"Введення США та Євросоюзом нових односторонніх санкцій проти Республіки Крим і Севастополя є прямим свідченням визнання Заходом того, що рішення кримчан про возз'єднання з Росією було одностайним і добровільним", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня, 20 грудня, проти Росії і анексованого Криму набули чинності нові санкції Заходу, які стосуються інвестицій, туризму, технологій, а також представників нелегітимної "влади" окупованого Криму та кількох депутатів Держдуми.

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Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада Криму провела так званий «референдум» і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання української Автономної Республіки Крим до Росії.

18 березня в Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між Росією і так званою «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

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Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.

18 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Криму і Севастополя, які діятимуть з 20 грудня і стосуються інвестицій, туризму і технологій.