Путін привітав колег-чекістів і зажадав підвищити ефективність роботи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Підкреслю, сучасні виклики і погрози, поява нових дестабілізуючих чинників вимагають підвищення ефективності всієї системи вітчизняних спецслужб. Чим сучаснішими, такими, що відповідають реаліям часу, вони будуть, тими результативніше зможуть вирішувати поставлені завдання, головне з яких – тверда, рішуча протидія міжнародному тероризму і екстремізму, будь-яким спробам зарубіжних спецслужб завдати удару Росії, її політичним і економічним інтересам», - йдеться у привітанні Путіна.

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