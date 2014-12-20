Путін привітав колег-чекістів і зажадав підвищити ефективність роботи
19:53, 20 грудня 2014Світ
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Президент Росії Володимир Путін, який раніше працював у КДБ, привітав своїх колег з Федеральної служби безпеки Росії з професійним святом, закликав протидіяти будь-яким спробам «зарубіжних спецслужб завдати удару Росії».
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Підкреслю, сучасні виклики і погрози, поява нових дестабілізуючих чинників вимагають підвищення ефективності всієї системи вітчизняних спецслужб. Чим сучаснішими, такими, що відповідають реаліям часу, вони будуть, тими результативніше зможуть вирішувати поставлені завдання, головне з яких – тверда, рішуча протидія міжнародному тероризму і екстремізму, будь-яким спробам зарубіжних спецслужб завдати удару Росії, її політичним і економічним інтересам», - йдеться у привітанні Путіна.
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