У Пакистані стратили чотирьох засуджених. Серед них був росіянин

Про це повідомляє Російська служба Бі-БІ-Сі, з апосиланнням на пакистанську газету Dawn.

Страту росіянина підтвердив МЗС Росії.

"Страта А.Ахлака була призначена на 21 грудня цього року. З боку посольства Росії в Ісламабаді та адвокатів громадянина робилися зусилля щодо відстрочення виконання вироку. Проте, за інформацією МВС Пакистану, А.Ахлак разом з трьома спільниками був страчений в місті Фейсалабад ", - йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

За даними газети Dawn, засуджені були страчені через повішення. Їх перевели в камеру смертників в суботу ввечері. Газета зазначає, що родичам ув'язнених дозволили попрощатися з ними. У місті в зв'язку з цим були посилені заходи безпеки.

Читайте такожУ Пакистані після скасування мораторію вже стратили двох осіб

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шариф скасував мораторій на смертну кару після нападу талібів на кадетську школу в Пешаварі 16 грудня, жертвами якого стали понад 140 осіб.

Слідом за скасуванням мораторію в пакистанських в'язницях негайно почали приводити у виконання смертні вироки.