У Пакистані стратили чотирьох засуджених. Серед них був росіянин
У Пакистані стратили чотирьох осіб, звинувачених у замаху на екс-президента Пакистану Первеза Мушаррафа, в тому числі росіянина Ахласа Ахлака
Про це повідомляє Російська служба Бі-БІ-Сі, з апосиланнням на пакистанську газету Dawn.
Страту росіянина підтвердив МЗС Росії.
"Страта А.Ахлака була призначена на 21 грудня цього року. З боку посольства Росії в Ісламабаді та адвокатів громадянина робилися зусилля щодо відстрочення виконання вироку. Проте, за інформацією МВС Пакистану, А.Ахлак разом з трьома спільниками був страчений в місті Фейсалабад ", - йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.
За даними газети Dawn, засуджені були страчені через повішення. Їх перевели в камеру смертників в суботу ввечері. Газета зазначає, що родичам ув'язнених дозволили попрощатися з ними. У місті в зв'язку з цим були посилені заходи безпеки.
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Слідом за скасуванням мораторію в пакистанських в'язницях негайно почали приводити у виконання смертні вироки.