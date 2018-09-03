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У Каліфорнії сталася стрілянина в житловому комплексі, поранено 10 осіб

13:03, 03 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Невідомий злочинець відкрив стрілянину в житловому комплексі в місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. Поранено 10 осіб, троє перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє CNN. Очевидці повідомили, що чули близько 15-20 пострілів. Як зазначає CBS News, група людей грала в кості на вулиці, коли почалася стрілянина.

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Місце злочину оточене, поліція веде пошуки вбивці.

Раніше у Флориді на турнірі по відеоігор сталася масова стрілянина, четверо людей загинуло.

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Теги: #стрілянина#Каліфорнія