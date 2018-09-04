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Кім Чен Ин пропав на два тижні напередодні святкування 70-річчя заснування КНДР

15:46, 04 вересня 2018
Світ
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Кім Чен Ин / REUTERS

Про це повідомляє «Ренхап».

Як зазначається, влітку північнокорейські ЗМІ активно висвітлювали поїздки лідера КНДР на різні фабрики і підприємства. Однак з 21 серпня нових повідомлень про діяльність Кім Чен Ина не публікується.

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Агентство підкреслює, що відсутність глави держави привертає увагу ще й тому, що в суботу, 8 вересня, КНДР буде святкувати 70-річчя з дня заснування.

Експерти припускають, що Кім, ймовірно, міг сконцентруватися на вирішенні питань у зовнішній політиці.

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Теги: #КНДР#Кім Чен Ин