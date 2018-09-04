Кім Чен Ин пропав на два тижні напередодні святкування 70-річчя заснування КНДР
15:46, 04 вересня 2018Світ
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З 21 серпня нових повідомлень про діяльність Кім Чен Ина не публікується.
Кім Чен Ин / REUTERS
Вищий керівник КНДР Кім Чен Ин не з'являвся на публіці протягом 15 днів.
Про це повідомляє «Ренхап».
Як зазначається, влітку північнокорейські ЗМІ активно висвітлювали поїздки лідера КНДР на різні фабрики і підприємства. Однак з 21 серпня нових повідомлень про діяльність Кім Чен Ина не публікується.
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Агентство підкреслює, що відсутність глави держави привертає увагу ще й тому, що в суботу, 8 вересня, КНДР буде святкувати 70-річчя з дня заснування.
Експерти припускають, що Кім, ймовірно, міг сконцентруватися на вирішенні питань у зовнішній політиці.
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