Петиція за звільнення Сенцова на сайті Білого дому набрала вже понад 80 тисяч голосів (відео)

В українців лишилося менше трьох днів, щоб поставити підпис.

Петиція за звільнення Сенцова на сайті Білого дому набрала понад 80 тисяч голосів зі ста.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Українські телеведучі, режисери, музиканти, спортсмени підписують звернення і викладають відеозвернення в інтернет із проханням доєднатися до акції та активніше апелювати до влади США.

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Це має спонукати Вашингтон дужче тиснути на Москву для звільнення 64 українських політв’язнів у Росії. В українців лишилося менше трьох днів, щоб поставити підпис.

Для того, щоб проголосувати за петицію для Білого дому про звільнення Олега Сенцова та інших українських в'язнів у Росії, необхідно зайти з комп'ютера або мобільного телефону на сайт petitions.whitehouse.gov, з переліку необхідно вибрати Save Oleg Sentsov.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його доправили до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він відбуває покарання в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.