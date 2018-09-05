Петиція за звільнення Сенцова на сайті Білого дому набрала вже понад 80 тисяч голосів (відео)
Петиція за звільнення Сенцова на сайті Білого дому набрала понад 80 тисяч голосів зі ста.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Українські телеведучі, режисери, музиканти, спортсмени підписують звернення і викладають відеозвернення в інтернет із проханням доєднатися до акції та активніше апелювати до влади США.
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Це має спонукати Вашингтон дужче тиснути на Москву для звільнення 64 українських політв’язнів у Росії. В українців лишилося менше трьох днів, щоб поставити підпис.
Для того, щоб проголосувати за петицію для Білого дому про звільнення Олега Сенцова та інших українських в'язнів у Росії, необхідно зайти з комп'ютера або мобільного телефону на сайт petitions.whitehouse.gov, з переліку необхідно вибрати Save Oleg Sentsov.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його доправили до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він відбуває покарання в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.
14 травня Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.