Сенцов схуд до 72 кг - активіст

Незрозуміло, коли Сенцов зможе повернутися додому і побачити дітей, наголосив активіст.

Український режисер Олег Сенцов, який перебуває у російській в'язниці, схуд до 72 кілограмів.

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Про це політв’язень написав у листі до Олексія Гриценка, йдеться на сторінці активіста у Facebook.

"Тримається бадьоро. Здаватися не збирається і нас просить не здаватися у жодному разі. Схуд до 72 кг. Просить писати і розповідати про те, що відбувається, бо інформацію отримує тільки з листів", - розповів Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.