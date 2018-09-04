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Сенцов схуд до 72 кг - активіст

16:05, 04 вересня 2018
Суспільство
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Сенцов продовжує голодування / фото facebook.com/denisovaombudsman

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Про це політв’язень написав у листі до Олексія Гриценка, йдеться на сторінці активіста у Facebook. 

"Тримається бадьоро. Здаватися не збирається і нас просить не здаватися у жодному разі. Схуд до 72 кг. Просить писати і розповідати про те, що відбувається, бо інформацію отримує тільки з листів", - розповів Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #Росія#голодування#Олег Сенцов