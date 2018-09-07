New York Times: У Білому домі склали список можливих авторів статті про таємний опір Трампу

Прозвучали навіть заклики змусити всіх працівників адміністрації пройти детектор брехні.

Скандальна стаття анонімного чиновника Білого дому про існування таємної групи опору президенту Дональду Трампу, яка вийшла в New York Times, викликала скандал у Вашингтоні.

Впливові американські чиновники ніби вишикувались в чергу і почали один за одним заперечувати свою причетність до статті. «Це не я», - сказав віце-президент США Майк Пенс. «І не я», - додав Держсекретар Майк Помпео. «І точно не я», - заперечив генеральний прокурор Джефф Сешнс.

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Як пише New York Times, нинішня адміністрація бачила вже чимало скандалів. Але свіжий спектакль безпрецедентний. Майже всі члени нинішньої команди в Білому домі поспішили заявити, що вони не писали скандальну статтю і ніхто з них – не анонімний учасник опору проти Трампа.

Після появи статті в Білому домі почалося справжнє «полювання» на таємничого автора. І поки Трамп і члени його команди висловлюються в пресі, деякі з них приватно думають над тим, чи не призведе це до кадрових змін.

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Проросійський сенатор Ренд Пол порадив провести допит на детекторі брехні всіх членів адміністрації. Цю ідею навіть обговорили помічники президента США. Інші співрозмовники видання розповіли, що Трамп попросив ключових членів своєї адміністрації підписати свідчення, які можна було б використати проти них у суді. Один з радників сказав New York Times, що Білий дім склав список з 12 підозрюваних, які могли б написати скандальну статтю.

Чиновники також обдзвонили різні департаменти, щоб розпитати, чи ніхто з їхніх працівників не був випадково таємничим автором. Таким чином, у Білий дім надійшла ціла купа заперечень. А чиновники США найвищого рангу влаштували парад заяв через ЗМІ, у яких вони засуджують статтю про «рух опору». Однак, найголовніша аудиторія, якій ці слова були адресовані, «сидить у Овальному кабінеті».