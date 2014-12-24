У Росії зняли серіал про розбірки у захопленому "бандерівцями" Криму (трейлер)
15:37, 24 грудня 2014Світ
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Телеканали РФ продовжують зомбувати телеглядачів.
У Росії зняли серіал про розбірки у захопленому "бандерівцями" Криму / скріншот
Російський прокремлівський телеканал "НТВ" зняв пропагандистський серіал "Русский характер" про розбірки між "бандерівцями" та росіянами у Криму, повідомляє ТСН.ua.
Трейлер "зомбуючого" серіалу опублікували у мережі. У ньому росіянин приїздить до Криму, де вбили його родича і точаться криваві розбірки. Винними у сутичках на півострові автори стрічки називають "бандерівців".
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Також на відео герої стрічки заявляють, що Сполучені Штати намагаються дестабілізувати ситуацію у Криму.
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