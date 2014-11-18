Росіянам дозволили носити зброю у цілях самооборони

Відповідну постанову від 8 листопада 2014 року опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

У колишній редакції пункт про носіння зброїросіянами, що володіють відповідними дозволами, передбачав можливість носити її лише під час полювання, проведення спортивних заходів, тренувальних і навчальних стрільб, повідомляє ТАСС.

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Всі ці пункти збережені і в новій редакції правил і доповнено словами "а також в цілях самооборони".

За цим же законом, до цивільної зброї самооборони належать вогнепальна гладкоствольна довгоствольна зброя, вогнепальна зброя обмеженого ураження (пістолет, револьвер, вогнепальну бесствольное пристрій вітчизняного виробництва) з патронами травматичної дії, патронами газового дії і патронами світлозвукового дії.

Крім того, це газові пістолети та револьвери, пристрої, споряджені сльозоточивими або дратівливими речовинами, електрошокові пристрої і іскрові розрядники вітчизняного виробництва.