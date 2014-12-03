У Києві активісти в костюмах зомбі провели акцію проти трансляції російських серіалів (фото, відео)
17:53, 03 грудня 2014Суспільство
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Під час театралізованої акції-перформансу від влади вимагали вжити рішучих заходів щодо телеканалів, які найбільше демонструють російську телепродукцію, що зомбує українців.
Зомбі протестували проти російських серіалів / Фото УНІАН
У Києві біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення пройшла акція з вимогою позбавити ліцензій телеканали, що транслюють російські серіали.
Активісти в костюмах зомбі під час театралізованої акції-перформансу вимагали від влади вжити рішучих заходів щодо телеканалів, які найбільше демонструють російську телепродукцію, що зомбує українців.
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