На вулицях Москви з'явилися відеокамери, які реагують на певні слова та крики
Камери на вулицях Москви "чують" певні слова.
Кілька сотень відеокамер із вбудованими мікрофонами, які реагують на певні слова та крики, встановили у Москві.
Про це ТАСС повідомив Ігор Бевзюк - заступник гендиректора компанії, що розробила камери.
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"У Москві встановили пілотну зону камер, які не просто бачать картинку, але мають ще спеціально вбудовані мікрофони, які реагують на певні слова - артефакти, це кілька десятків слів (крики, "пожежа" тощо). Картинка візуально виділяється на загальному екрані, і відразу ж інформуються відповідні служби", - розповів Бевзюк.
Він зазначив, що камери можуть "послухати" і людину, в поведінці якої видеоаналітика визначила підвищену нервозність.