На вулицях Москви з'явилися відеокамери, які реагують на певні слова та крики

18:48, 24 грудня 2014
Світ
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Камери на вулицях Москви "чують" певні слова.

В Москве установили специальные видеокамеры / freegreatpicture.com

Кілька сотень відеокамер із вбудованими мікрофонами, які реагують на певні слова та крики, встановили у Москві.

Про це ТАСС повідомив Ігор Бевзюк - заступник гендиректора компанії, що розробила камери.

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"У Москві встановили пілотну зону камер, які не просто бачать картинку, але мають ще спеціально вбудовані мікрофони, які реагують на певні слова - артефакти, це кілька десятків слів (крики, "пожежа" тощо). Картинка візуально виділяється на загальному екрані, і відразу ж інформуються відповідні служби", - розповів Бевзюк.

Він зазначив, що камери можуть "послухати" і людину, в поведінці якої видеоаналітика визначила підвищену нервозність.

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