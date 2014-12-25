В Іраку прогримів вибух, загинули понад 40 осіб

Як повідомляє Радіо Свобода, вибух стався на блокпосту в місті Мадаїн, на південь від Багдада, де бійці зібралися для отримання зарплати. Смертник підірвався серед них.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

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Загиблі бійці брали участь в операції проти бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Раніше повідомлялось, що на півночі Нігерії принаймні 47 студентів загинули після вибуху бомби 10 листопада в школі для хлопчиків. В місті Потіскум терорист-смертник, одягнений у шкільну форму, підірвав бомбу в рюкзаку в той момент, коли сотні студентів шикувалися на ранкову лінійку