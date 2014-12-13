В результаті теракту в Кабулі загинули шестеро афганських військових

Смертник наблизився до автобусу з військовими на околиці столиці і здійснив самопідрив, передає Росбалт з посиланням на BBC.

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У поліції Кабула відзначили, що смертник йшов до місця злочину пішки.

В даний час дані про поранених під час вибуху уточнюються, проте вже відомо, що постраждали 8-10 осіб.