В результаті теракту в Кабулі загинули шестеро афганських військових
20:57, 13 грудня 2014Світ
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В результаті теракту, організованого рухом "Талібан" в Кабулі, загинули шестеро афганських військовослужбовців.
REUTERS
Смертник наблизився до автобусу з військовими на околиці столиці і здійснив самопідрив, передає Росбалт з посиланням на BBC.
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У поліції Кабула відзначили, що смертник йшов до місця злочину пішки.
В даний час дані про поранених під час вибуху уточнюються, проте вже відомо, що постраждали 8-10 осіб.
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