У Нігерії терорист-смертник підірвав бомбу в школі для хлопчиків: 47 студентів загинули

На півночі Нігерії принаймні 47 студентів загинули після вибуху бомби 10 листопада в школі для хлопчиків. В місті Потіскум терорист-смертник, одягнений у шкільну форму, підірвав бомбу в рюкзаку в той момент, коли сотні студентів шикувалися на ранкову лінійку, передає Радіо Свобода.

Свідки повідомляють про безліч тіл, що лежать в "калюжах крові", побачених ними. Десятки студентів поранено.

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У теракті звинувачується сунітське озброєне угрупування "Боко Харам". Це ісламістське угруповання також вважається відповідальним за вибух, в результаті якого вбито близько 30 людей у шиїтській школі в Потіскумі минулого тижня. У квітні угрупування "Боко Харам" викликало обурення нігерійців, викравши понад 200 школярок в місті Чибок.