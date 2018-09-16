этот материал доступен на русском

В охопленій війною Сирії відбуваються перші за понад 6 років місцеві вибори

15:49, 16 вересня 2018
Світ
196 0

Иллюстрация REUTERS

Читайте такожУ Білому домі знали, що Сирія позбулася не від усіх запасів хімзброї - екс-держсекретар США

уряд президента Башара аль-Асада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вибори#війна в Сирії