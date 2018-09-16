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В охопленій війною Сирії відбуваються перші за понад 6 років місцеві вибори
15:49, 16 вересня 2018
Світ
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У районах, які уряд не контролює, голосування не проходить, це, зокрема, частини північного сходу Сирії і північно-західна провінція Ідліб, в основному контрольована повстанцями.
Иллюстрация REUTERS
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уряд президента Башара аль-Асада
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