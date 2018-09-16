В охопленій війною Сирії відбуваються перші за понад 6 років місцеві вибори

У районах, які уряд не контролює, голосування не проходить, це, зокрема, частини північного сходу Сирії і північно-західна провінція Ідліб, в основному контрольована повстанцями.

У контрольованих урядом районах Сирії 16 вересня проходять перші за понад 6 років місцеві вибори, повідомляють державні ЗМІ.

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За повідомленнями, близько 40 тисяч кандидатів змагаються за майже 18,5 тисяч місць у місцевих адміністративних радах, повідомляє агентство SANA, передає «Радіо Свобода».

У телероликах показують голосування в столиці Дамаску, у прибережних провінціях Тартус і Латакія, а також у Дейр-ез-Зорі на сході.

Влада закликала сирійців прийти на вибори, щоб продемонструвати світові, що «народ Сирії був і залишиться єдиним перед обличчям тероризму».

У районах, які уряд не контролює, голосування не проходить, це, зокрема, частини північного сходу Сирії і північно-західна провінція Ідліб, в основному контрольована повстанцями.

Нині ж уряд президента Башара аль-Асада контролює близько двох третин Сирії після отримання за підтримки Росії і Ірану перемог над повстанцями за останні місяці.

Місцеві вибори у Сирії востаннє проводили в контрольованих урядом районах країни в грудні 2011 року, всього за дев’ять місяців до семирічної громадянської війни, що почалася з розгону протестувальників урядовими силами.