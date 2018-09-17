"Або мій Brexit, або жодного": Мей поставила ультиматум парламенту Великобританії

Члени парламенту Великобританії мають вибір: або обрати запропонований Терезою Мей варіант угоди з ЄС щодо Brexit, або взагалі не мати жодної угоди, заявила прем'єр-міністерка Великобританії.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей висунула членам британського парламенту ультиматум щодо майбутньої угоди з Брюсселем про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit.

Про це вона заявила в понеділок, 17 вересня, в інтерв'ю телеканалу BBC, повідомляє DW.

За її словами, парламентаріям доведеться проголосувати за варіант угоди з ЄС щодо Brexit, запропонований Мей. У противному разі не буде жодної іншої угоди, наголосила британська прем'єр-міністерка.

"Альтернативою цьому (варіанту угоди, на якому наполягає Мей. - Ред.) буде відсутність будь-якої угоди", - наголосила голова британського уряду, яку цитує агенція новин AP.

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Тим часом директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард застерегла від значної шкоди для економіки Сполученого Королівства, якщо Лондон та Брюссель не укладуть угоди щодо Brexit.

Про це Лагард заявила цього ж дня, представляючи доповідь про стан економіки Великобританії. На її думку, варто рахуватися з "гіршими наслідками" в разі непродуманого виходу. "Що більше перешкод для торгівлі міститимуть нові відносини (між ЄС та Великобртанією. - Ред.), то дорожче це коштуватиме", - сказала Лагард, цитує агенція новин Reuters.

Нагадаємо, Великобританія має, за правилами, залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року, через два роки після подачі відповідної заявки. На початку вересня Тереза Мей відкинула проведення повторного референдуму щодо Brexit. Так само досі керівництво консерваторів та лейбористів відкидало можливість проведення другого всенародного голосування щодо Brexit. Однак нещодавні опитування серед британців показують, що більшість вже не хоче виходу з ЄС.