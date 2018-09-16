Мер Лондона закликав провести другий референдум щодо Brexit - ЗМІ

За його словами, прем'єр-міністр країни Тереза Мей неодноразово виключала проведення другого референдуму після голосування за вихід з ЄС.

Мер Лондона Садік Хан закликав провести другий референдум щодо виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу.

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Про це Хан написав у статті в Observer, повідомляє Reuters.

"Велика Британія повинна залишити Європейський Союз 29 березня. Але плани прем'єр-міністра Терези Мей щодо Brexit все ще не врегульовані, деякі законодавці, а також керівники профспілок та бізнесу все частіше стверджують, що люди повинні мати вирішальну думку щодо будь-якої угоди з Брюсселем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прем'єр-міністр ВеликоЇ Британії Тереза Мей неодноразово виключала проведення другого референдуму після голосування за вихід з ЄС.

Водночас, Хан звинуватив уряд у маніпуляції переговорами щодо угоди з ЄС і сказав, що загроза "життєвим стандартам та економіці надто велика для того, щоб виборці не мали права висловити власну думку".

"Це означає публічне голосування за угоду стосовно Brexit, запропоновану урядом, або вихід без угоди про Brexit, або можливість залишитися в ЄС", - написав Хан.

Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного телеканалом Sky News, 78% британців незадоволені роботою уряду під час переговорів щодо Brexit, і лише 10% респондентів її схвалили.