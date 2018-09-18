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Стали відомі можливі витрати США на створення космічних військ

08:59, 18 вересня 2018
Світ
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Агентство Reuters

У тексті документа йдеться про створення «організації, яка буде забезпечувати перевагу в космосі». Відзначається, що Пентагон може виділити на створення нової галузі військ до $13 млрд в найближчі п'ять років.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа раніше оголосила, що шосте відділення військ повинне з'явитися в США до 2020 року. Цей план вимагає схвалення Конгресу.

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Теги: #Пентагон#війська#ВПС США