Стали відомі можливі витрати США на створення космічних військ

Пентагон може виділити на створення нової галузі військ до $13 млрд в найближчі п'ять років.

У ВПС США оцінили витрати на створення космічних військ. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на відповідний меморандум.

У тексті документа йдеться про створення «організації, яка буде забезпечувати перевагу в космосі». Відзначається, що Пентагон може виділити на створення нової галузі військ до $13 млрд в найближчі п'ять років.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа раніше оголосила, що шосте відділення військ повинне з'явитися в США до 2020 року. Цей план вимагає схвалення Конгресу.