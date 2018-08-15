National Interest: США, Росія чи Китай можуть ненароком влаштувати ядерний армагедон

Країни роблять помилку, коли змішують свої ядерні і неядерні війська.

Що станеться, якщо країна використовує одні і ті ж супутники для управління своїми ядерними силами і звичайними військами? Випадкова ядерна війна, ось що.

Це попередження вашингтонського аналітичного центру, який вказує на загрози через те, що США використовують один і той же командних центр і системи зв’язку для всіх видів озброєнь і військ у своїй армії, пише National Interest.

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Через таке «подвійне застосування» атака на неядерний актив, такий як супутник чи радар, може бути помилково розцінений як спроба підірвати сили ядерного стримування Америки.

Проект ядерної політики адміністрації Дональда Трампа вже проголошує, що кібератаки проти США чи атаки на її супутники можуть становити стратегічну загрозу, яка може призвести до ядерної відповіді. Але тут виникає проблема під назвою «ядерне непорозуміння», коли традиційно чіткі лінії між ядерними і неядерними системами стають розмитими.

В своєму звіті аналітичний центр «Фонд міжнародного миру Карнегі» вказав на вину Росії і Китаю в такій плутанині. Приміром, Росія тримає свої ядерні субмарини і бомбардувальники на тих же базах, що і звичайні судна і літаки. А отже удар звичайних сил США по таким же підрозділам армії Росії може закінчитися тим, що Кремль побачить в ньому атаку проти свого ядерного арсеналу. В такому разі російська відповідь може стати початком ядерної війни.

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Китай допускає атаки на американські супутники, щоб дестабілізувати командні системи США, а також арсенал «розумного» озброєння, залежного від супутникових систем навігації. Пекін вважає, що це було б елементом звичайної війни, хоча адміністрація Трампа говорить протилежне.

В новому звіті «Фонду міжнародного миру Карнегі» вказано, що США роблять ту ж помилку, що і Росія з Китаєм.

«Починаючи з останнього десятиліття Холодної війни США збільшили свою залежність від систем подвійного застосування, присвоюючи неядерні завдання активам системи управління C3I, які зазвичай використовувалися суто для ядерних операцій», - наголосив автор звіту і директор програми з ядерної політики фонду Джеймс Ектон.

«До середини 1980-х років, наприклад, американські супутники раннього попередження використовувалися суто для виявлення запусків ракет з ядерними боєголовками. Сьогодні вони використовуються в низці неядерних місій, приміром, забезпечуючи дані для наведення систем протиракетної оборони», - пояснив він.

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США також демонтували свої наземні системи комунікації для управління ядерними силами, які у них були в часи Холодної війни. Це означає, що супутники стали єдиним засобом для командування ядерним арсеналом. І ці ж самі супутники використовуються для зв’язку з неядерними озброєннями.

Навіть з появою кібератак і протисупутникової зброї, супутникові системи США не стали менш вразливими. В 1980-х і 1990-х роках у США було дві супутникові системи зв’язку для ядерного арсеналу.

«Сьогодні ж США в процесі запуску лише чотирьох супутників передової системи надзвичайно високих частот, які будуть єдиною системою передачі наказів для застосування ядерної зброї, коли супутники системи Milstar остаточно будуть вимкнені», - наголосив Ектон.

Аналогічним чином, одна з двох радіомереж для зв’язку з ядерними ракетними субмаринами теж була демонтована. На думку експерта, існує кілька сценаріїв, коли США можуть неправильно оцінити загрозу і перебільшити з відповіддю.

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«Росія може атакувати наземні чи космічні активи попередження, щоб вивести з ладу європейську систему ПРО, яка ефективно перехоплює її неядерні ракети. Вашингтон може розцінити це як підготовку, яка повинна гарантувати, що обмежені ядерні удари з боку Росії зможуть подолати американські домашні системи протиракетної оборони», - йдеться в звіті «Фонду міжнародного миру Карнегі».

У Вашингтоні бояться, що Росія може піти на обмежені ядерні удари, щоб загнати Америку у куток, в якому вона постане перед вибором: відступити чи наважитися на розв’язання повномасштабної ядерної війни. Але Москва може вирішити вдарити по комунікаційним системам подвійного використання для того, щоб заблокувати операції американських звичайних сил. Вашингтон може все зрозуміти не правильно і вирішити, що це була атака проти ядерного арсеналу.