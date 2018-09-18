Режисер зробив пропозицію своїй коханій прямо зі сцени премії "Еммі" (відео)

Напевно, цей випадок запам'ятається як один з найромантичніших і зворушливих моментів в історії премії «Еммі».

Гленн Вейс, який отримав премію «Еммі» за кращу режисуру комедійно-музичного шоу, під час промови на церемонії нагородження зробив пропозицію своїй дівчині Джен Свендсен.

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Режисер спочатку згадав про свою матір, яка померла за два тижні до свята, відзначає "Дождь".

Потім він звернувся до Свендсен з питанням: «Тобі, напевно, цікаво, чому я не люблю називати тебе своєю дівчиною? Тому що я хочу називати тебе своєю дружиною». Глядачі почали аплодувати, на що Вейс вимовив: «Я ще не питав!» У підсумку, коли Свендсен вийшла на сцену до режисера, вона прийняла його пропозицію.

Напевно, цей випадок запам'ятається як один із самих романтичних і зворушливих моментів в історії премії «Еммі».