Пентагон має намір наносити «профілактичні» кіберудари - CNN

Нова оборонна стратегія передбачає створення «смертоносної сили» загону хакерів для нанесення кіберударів першими.

Міністерство оборони США розширює свої повноваження для того, щоб протистояти хакерам, які працюють на іноземні уряди.

Згідно нової стратегії оборонне відомство зможе запускати «попереджувальні» (профілактичні) кіберудари, повідомляє CNN.

У Пентагону нова позиція — «оборона вперед», яка дозволить американським військовим запобігати і зупиняти кібератаки, відзначається в матеріалі.

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Нова оборонна стратегія передбачає створення «смертоносної сили» загону хакерів для нанесення кіберударів першими.

Фактично, зазначає CNN, це дає військовим США більше повноважень діяти самостійно, навіть у випадку з комп'ютерними мережами, розташованими в дружніх країнах.

Раніше Пентагон назвав Росію і Китай загрозами для кібербезпеки США.