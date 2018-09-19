Пентагон має намір наносити «профілактичні» кіберудари - CNN
Міністерство оборони США розширює свої повноваження для того, щоб протистояти хакерам, які працюють на іноземні уряди.
Згідно нової стратегії оборонне відомство зможе запускати «попереджувальні» (профілактичні) кіберудари, повідомляє CNN.
У Пентагону нова позиція — «оборона вперед», яка дозволить американським військовим запобігати і зупиняти кібератаки, відзначається в матеріалі.
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Нова оборонна стратегія передбачає створення «смертоносної сили» загону хакерів для нанесення кіберударів першими.
Фактично, зазначає CNN, це дає військовим США більше повноважень діяти самостійно, навіть у випадку з комп'ютерними мережами, розташованими в дружніх країнах.
Раніше Пентагон назвав Росію і Китай загрозами для кібербезпеки США.