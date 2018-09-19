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Пентагон має намір наносити «профілактичні» кіберудари - CNN

14:40, 19 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Згідно нової стратегії оборонне відомство зможе запускати «попереджувальні» (профілактичні) кіберудари, повідомляє CNN.

У Пентагону нова позиція — «оборона вперед», яка дозволить американським військовим запобігати і зупиняти кібератаки, відзначається в матеріалі.

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Нова оборонна стратегія передбачає створення «смертоносної сили» загону хакерів для нанесення кіберударів першими.

Фактично, зазначає CNN, це дає військовим США більше повноважень діяти самостійно, навіть у випадку з комп'ютерними мережами, розташованими в дружніх країнах.

Раніше Пентагон назвав Росію і Китай загрозами для кібербезпеки США.

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Теги: #Пентагон#кібератака