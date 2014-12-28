На виборах у Хорватії лідирують два кандидати

Про це свідчать дані екзит-полів, оприлюднені після закриття виборчих дільниць, передає ТАСС.

Згідно з оцінками хорватського соціологічного бюро Ipsos puls, Йосипович набирає 38,9% голосів, а Грабар-Китарович - 38,1%, що дозволяє зробити висновок про ймовірність другого туру голосування.

Читайте такожУ Хорватії відбуваються президентські вибориРешта двоє кандидатів - Іван Синчич від неурядової організації "Жива стіна" і Мілан Куюнджич від "Союзу за Хорватію" набирають 15,6% і 5,7% голосів, свідчать опитування.

Якщо жоден з претендентів не отримає в першому турі 50% плюс один голос, через 14 днів буде проведено другий тур, в якому будуть брати участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Другий тур, якщо він знадобиться, відбудеться 11 січня 2015 року. Переможцем буде названий кандидат, котрий здобув відносну більшість.