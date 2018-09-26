Макрон непомітно розкритикував Трампа на Генасамблеї ООН - ЗМІ

Макрон також закликав країни не підписувати торговельні угоди з державами, які не виконують умови Паризької угоди по клімату, без згадки Сполучених Штатів, які покинули договір в 2017 році.

Президент Франції Еммануель Макрон відповів критикою на слова президента США Дональда Трампа про необхідність «ізолювати іранський режим» під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, однак не згадав Сполучені Штати або лідера країни.

Як пише французька газета Le Monde, американський лідер заявив про необхідність «ізоляції» Ірану під час засідання Генасамблеї ООН. У свою чергу його французький колега закликав до «діалогу та багатостороннього підходу» у вирішенні іранської кризи, пише газета.

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«Цей шлях, односторонній, веде нас прямо до спаду і конфліктів, до узагальненої конфронтації всіх проти всіх на шкоду всім, навіть тим, хто вважає себе найсильнішим», — сказав Макрон, не називаючи імен.

Після цього президент Франції додав, що «односторонній тиск» не допоможе почати процес стабілізації ситуації в Ірані, відзначає видання.

Макрон також закликав країни не підписувати торговельні угоди з державами, які не виконують умови Паризької угоди по клімату, без згадки Сполучених Штатів, які покинули договір в 2017 році.

Президент Франції також закликав американського лідера дозволити Ірану продовжувати експорт нафти, пояснюючи це підтриманням світових цін на нафту.