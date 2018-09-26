"Все для розгону черні": журналіст розповів, чого росіянам чекати від їхнього "гібридного" президента

Олександр Сотник вважає, що Путін буде представляти собою «дивний гібрид бунтаря для зовнішньої політичної арени і "Івана Грозного сьогодні" для внутрішнього користування».

Якщо судити по першому півріччю нового терміну Володимира Путіна, то можна констатувати, що його стиль правління і поведінки зазнали значних змін.

Про це у своїй колонці на сайті «Главред» пише російський письменник, журналіст Олександр Сотник.

За його оцінкою, Путін зараз буде виконувати роль приборкувача «власної черні». Також він буде «буквально вальсувати на кінчику політичного ножа, то піднімаючи градус можливої ядерної війни, то опускаючи його до рівня "холодної війни"». Але це, вважає Сотник, як і все за Путіна, буде гібридно, адже «він теж не президент, а гібрид президента», бо за Конституцією РФ він вже не має права займати цю посаду.

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«Нинішній президентський термін Путіна буде якісно відрізнятися від попереднього. Якщо попередні шість років він доводив, що він сильний і любимий, то тепер раптом з'ясувалося, що він більше не любимий – він свою основну масу виборців зрадив, позбавивши людей пенсій. І його конфлікт з населенням вийшов на новий рівень: якщо раніше у нього був конфлікт з незгодними, якимись білострічниками, очкариками, "засланцами Держдепу", то тепер у нього вже конфлікт на іншому витку – конфлікт з людьми пенсійного та передпенсійного віку», – зазначив журналіст.

Він впевнений, що саме тому Путін постійно демонструє новий комплекс "Стіна", як будуть розганяти людей, а також щити, здатні битися електричним струмом, з електрошокерами. «Все для вас, дорогі, все для розгону черні!», – описує Сотник внутрішню політику Путіна.

Автор вважає, що Путін буде представляти собою «дивний гібрид бунтаря для зовнішньої політичної арени і "Івана Грозного сьогодні" для внутрішнього користування».

«До речі, про Грозного. Недарма Путін став таким віруючим і набожним. Обізнані люди розповідали мені про те, що йому на ранкові молебні приносять покрив Івана Грозного. Як відомо, Іван Грозний теж був невисокого зросту, тому покрив саме під зріст Володимира Путіна. (Тобто в голівці Володимира Володимировича вже дуже багато чого сталося непоправного...) Тож він буде виконувати дивну гібридну роль. Ви скоро все побачите самі», – резюмував журналіст.