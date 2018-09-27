Російський журналіст спрогнозував імовірність нової "холодної війни" між РФ і США

На думку журналіста, нова "холодна війна" неможлива в принципі – чисто з фінансових причин.

Агресивна риторика російських дипломатів має не стільки продуманий, скільки спонтанно-істеричний характер.

Про це заявив відомий російський журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник, відповідаючи на питання в ході чату на Главреді, коментуючи вірогідність нової "холодної війни" і агресивні дії російських дипломатів по всьому світу.

"Це навіть не нова "холодна війна". Ну, з ким тут воювати? З "Адміралом Кузнєцовим"? Просто Кремлю хочеться, щоб до нього ставилися з більшою серйозністю. Вийти бундючно перед камерами і сказати: "Ми зараз зробимо кроки! Ви у нас все здригнетесь!", а потім заскиглити і відповзти, коли камер немає і ніхто не бачить", − вважає він.

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На думку Сотника, нова "холодна війна" неможлива в принципі – чисто з фінансових причин. "Досить порівняти військовий бюджет Сполучених Штатів Америки і Росії – все стане зрозуміло. І це тільки військовий бюджет США, а якщо ще говорити про бюджет НАТО? Тому, зрозуміло, ніякої "холодної війни" немає", − сказав журналіст.

Сотник вважає, що агресивна риторика від російських дипломатів має не стільки продуманий, скільки спонтанно-істеричний характер.

"З боку Кремля це істерика, навіть не в дусі "холодної війни". Я вже звертав на це увагу: просто порівняйте риторику МЗС, яке у свій час очолював Андрій Громико, і риторику МЗС, яке очолює нині Лавров. Просто порівняйте це, і вам буде зрозуміло, чим відрізняється МЗС путінської Росії від МЗС СРСР часів "холодної війни". Навіть стилістика інша! Я вже не кажу про те, яка деградація. Ніхто всерйоз з деградантами воювати не буде", − підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Олександра Сотника, серйозного посилення дій з боку Росії у відповідь на розірвання Україною Договору про дружбу і співробітництво очікувати не варто. Але звичайна істерика з "биттям кремлівського посуду" - буде.